Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Editionen, Trailer und mehr

Zum Start der Vorbestellerphase von „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ stellte Capcom einen neuen Trailer online. Dieser bietet einen ersten Einblick in den Konflikt zwischen den Königreichen von Azuria und Vermeil, die am Rande des Untergangs stehen. Gewinnt neue Einblicke in die Reise der Protagonisten und über die sich nähernde Bedrohung, die sich über das Land erstreckt.

Des Weiteren sind mehrere Gefährten zu sehen, wie zum Beispiel der Vizekapitän der Ranger Gaul und sein Palico Murray, Odgen – das Monsterlexikon auf zwei Beinen und Kora, welche die Ranger gemeinsam mit Amara – die Mutter der Hauptfigur – gegründet hat. Ihre Reise führt sie in entlegene Gebiete wie in das kürzlich vertriebene Dorf Sheparden. Dabei begegnen sie Naturgewalten wie den Drachenältesten Yama Tsukami.

Pre-Order-Bonus

Alle Vorbesteller des Spiels erhalten eine besondere Dekorrüstung für Eleanor, welches über die Gefährten-Outfit ändern-Option ausgewählt werden kann, sobald es im Spiel freigeschaltet wird.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Editionen

Neben der Standard Edition von „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ gibt es auch eine Deluxe Edition und Premium Deluxe Edition. Die Deluxe Edition beinhaltet das komplette Spiel und ein Deluxe Kit mit der zusätzlichen Nebengeschichte: Rudy’s Geschichte mit einer geplanten Veröffentlichung im Herbst 2026. Außerdem wird es ein spezielles Outfit-Set, welches aus Dekorrüstungen für Gefährten, zusätzlich Outfits für Rudy und weitere Optionen für den spielbaren Charakter geben.

Die Premium Deluxe Edition enthält alle Inhalte aus der Deluxe Edition und erscheint mit einem zusätzlichen DLC-Paket bestehend aus weiteren Dekorrüstungen für die Gefährten, Outfits für Rudy und weiteren Haaroptionen für den spielbaren Charakter. Diese Inhalte werden zudem separat erhältlich sein.

Das Spiel erscheint am 13. März 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. Die Webseite von „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - Pre-Order Trailer

