Kingdom of Night erscheint im Dezember, neuer Trailer

Das Entwicklerstudio Friends of Safety und Publisher DANGEN Entertainment haben bekannt gegeben, dass das 80er-Jahre-inspirierte Action-RPG „Kingdom of Night“ am 2. Dezember 2025 für PC erscheinen wird. Das Spiel wird über Steam, GOG, den Humble Store und itch.io erhältlich sein.

Begleitend zur Ankündigung veröffentlichten die beiden Unternehmen einen neuen Trailer, der umfangreiche Spielszenen zeigt. Ihr könnt einen Blick auf das Gameplay, die Bosskämpfe und die von einem Kult heimgesuchte Stadt Miami werfen. Untermalt wird das Video von einem eigens komponierten Titellied des bekannten 1980er-Komponisten Vince DiCola, der unter anderem für die Musik zu „Transformers: The Movie“ und „Rocky IV“ verantwortlich war.

Die Handlung von „Kingdom of Night“ spielt in einer alternativen Version des Jahres 1987 in der Wüstenstadt Miami, Arizona. Ihr schlüpft in die Rolle des Teenagers John, der eines Nachts entdeckt, dass sein Nachbar von einem satanischen Kult entführt wurde. Dabei wird versehentlich das uralte Böse entfesselt, das die Stadt in eine höllische Invasion stürzt. Aus einer simplen Rettungsaktion wird schnell ein Kampf ums Überleben. Innerhalb einer einzigen Nacht gilt es, die Festungen mächtiger Dämonengeneräle zu infiltrieren und der Macht des uralten Bösen ein Ende zu setzen.

Das Spiel verbindet eine Coming-of-Age-Geschichte mit kosmischem Horror und klassischer Rollenspielmechanik. Ihr erkundet eine offene, miteinander verbundene Welt, interagiert mit verschiedenen Charakteren und entscheidet selbst, in welcher Reihenfolge ihr die Dämonengeneräle bekämpft. Zur Auswahl stehen fünf Klassen: Barbar, Ritter, Schurke, Nekromant und Magier. Jede Klasse bietet unterschiedliche Fähigkeiten und Spielstile, die euch erlauben, euren Charakter individuell anzupassen.

Eine spielbare Demo von „Kingdom of Night“ ist bereits auf Steam verfügbar.

Kingdom of Night - Release Date Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung