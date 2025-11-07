GTA 6 erscheint nun im November 2026

Rockstar Games hat bestätigt, dass „Grand Theft Auto VI“ erneut verschoben wird. Ursprünglich sollte das Spiel nach einer ersten Verzögerung am 26. Mai 2026 erscheinen. Nun ist der 19. November 2026 als neuer Veröffentlichungstermin vorgesehen. Laut dem Studio benötigt die Entwicklung zusätzliche Zeit, um das Spiel auf den Qualitätsstandard zu bringen, den ihr von der Reihe gewohnt seid.

In einer aktuellen Mitteilung bedankt sich Rockstar Games bei euch für eure Geduld und Unterstützung. Gleichzeitig betont das Studio, wie wichtig die verbleibenden Monate für die Fertigstellung seien. Mit dem neuen Termin will das Team sicherstellen, dass das Spielerlebnis den eigenen Erwartungen sowie denen der Community entspricht.

„GTA 6“ spielt im fiktiven Bundesstaat Leonida, einer vielfältigen Region, die von urbanen Zentren bis hin zu unberührten Naturgebieten reicht. Zu den wichtigsten Schauplätzen zählen die sonnige Küstenmetropole Vice City, das tropische Inselarchipel Leonida Keys, die gefährlichen Sumpfgebiete von Grassrivers, der verlassene Küstenort Port Gellhorn, der Mount-Kalaga-Nationalpark im Norden sowie die traditionsreiche Industriestadt Ambrosia.

Das Spiel wurde bislang für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt.

