Death Howl – Gameplay-Video

Mit einem 10 Minunten langem Video stellen 11bit studios und Entwicklerstudio The Outer Zone ihr Soulslike-Deck-Builder „Death Howl“ genauer vor. Das Video taucht tiefer in die düstere, traurige Reise von Ro ein – einer trauernden Mutter, die sich in einem nordisch inspirierten Reich der Geister bewegt und verzweifelt versucht, ihren verstorbenen Sohn wiederzufinden.

Neben einer Geschichte über Trauer, Heilung und Widerstandskraft, erwartet die Spieler rundenbasierte Kämpfe. Um einen Weg durch die Verzweiflung zu bahnen und gegen die Feinde und Bosse zu bestehen, gilt es ein Kartendeck zusammenzustellen und zu verfeinern. Jedes Biom bietet einzigartige Decktypen und Mechaniken, die die strategische Ebene bereichern sollen.

„Death Howl“ soll noch dieses Jahr für PC erscheinen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier). Ein paar weiteren Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Death Howl | Gameplay Showcase Trailer

