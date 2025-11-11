Screamer – Entwicklervideo

Mit dem Video „Road to Screamer“ gewährt Milestone einen Einblick in den kreativen Weg und den Produktionsprozess hinter der Rückkehr einem der Grundpfeiler des Arcade-Rennspiel-Genres bietet. Erzählt durch exklusive Interviews, gibt das Video den Talenten hinter dem Projekt eine Stimme.

Michele Caletti, Development & Creative Director bei Milestone, und Andrea Basilio, Executive Producer & Associate Creative Director, eröffnen das Video mit einem Rückblick auf das Erbe der ursprünglichen „Screamer”-Reihe. Sie sprechen über das Ziel, den bahnbrechenden Geist des Originals für eine neue Spielergeneration wieder aufleben zu lassen und ein frisches Arcade-Rennspielerlebnis mit einer tiefen, nahtlos ins Gameplay verwobenen Geschichte zu erschaffen.

Diese Vision nimmt unter der Leitung von Game Director Federico Cardini Gestalt an, der das Twin-Stick-Fahrkonzept und das Echo-System vorstellt. Ein Feature, das Rennaction und Erzählung miteinander verbindet. Inspiriert von Fighting Games erklärt er außerdem, dass jede Figur über eigene Fähigkeiten verfügen wird, was jeder Fahrt eine zusätzliche Herausforderung verleiht.

Narrative Designer Kerry Kazmierowicztrimm führt in die Welt von „Screamer“ ein, ein dystopisches Zukunftsszenario, in dem fünf Teams und fünfzehn Fahrer in Geschichten voller Rache, Verlust, Trauma und persönlicher Erlösung aufeinandertreffen. Diese stark charaktergetriebene Erzählstruktur hat das Design der Fahrzeuge, Umgebungen und Figuren maßgeblich beeinflusst, wie Art Director Federico Mattioli erläutert. Annis Naeem, Direktor des in Los Angeles ansässigen Designstudios Plumehead, beschreibt den kreativen Prozess hinter Screamers einzigartigem Fahrzeugdesign.

Die vom Anime inspirierte Seele von „Screamer“ wird durch die Worte von Daisuke Shimamura, Animation Director bei Polygon Pictures, eingefangen. Er überwachte die Produktion der animierten Zwischensequenzen, die entwickelt wurden, um die emotionalen Bögen der Charaktere zu vertiefen und die erzählerische Wirkung des Spiels zu verstärken.

Die emotionale Komplexität zweier zentraler Figuren einzufangen war eine besondere Herausforderung für die Schauspieler Troy Baker und Aleks Le. Während sie über ihre Erfahrungen bei der Erschaffung von Mr. A und Hiroshi sprechen, betont Baker die Bedeutung seiner ersten Schurkenrolle in einem Videospiel, während Le erzählt, wie er eine neue Perspektive auf den Heldenarchetyp gewinnen konnte.

„Screamer“ soll 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Die offizielle Webseite findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Screamer - Road to Screamer

Quelle: Pressemitteilung