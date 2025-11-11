Gothic 1 Remake – „Making of“-Videos zur Synchronisierung

Vor kurzem stellten THQ Nordic und Entwicklerstudio Alkimia Interactive neue Video zu „Gothic 1 Remake“. Sie bieten Einblicke in die Entstehung des Remakes in vier Sprachen: Englisch, Deutsch, Polnisch und Russisch. Jedes Featurette führt direkt in die Aufnahmekabine, wo Sprecher und Regisseure die Charaktere zum Leben erwecken.

Das Remake von „Gothic“ ist derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X in Entwicklung und soll 2026 erscheinen. Hier findet ihr die Webseite des Spiels: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK! Das ganze ist auch auf GOG zu finden (siehe hier). Ein paar weitere Informationen über das „Remake“ gibt es auch bei uns (siehe hier).

Sprecher: Bodo Henkel (Xardas), Christian Wewerka (Nameless Hero), Matthias Keller (Diego)

Sprachregie: Tim Henneman

„Ich bin tatsächlich schon irgendwo reingekommen, sollte mich vorstellen […] und dann auf einmal: ‚Mein Gott, Sie klingen wie Xardas!‘ Und irgendwann musste ich dann auch sagen: ‚Ich bin’s.'“, sagt Bodo Henkel, Sprecher von Xardas.

„Es gibt eine englische Sprachausgabe, aber bei Gothic ist es so, dass wir – da es ja ursprünglich mal ein deutsches Projekt war – tatsächlich unsere eigene Sprachausgabe machen und keine klassische Übersetzung, sodass die Charaktere teilweise ganz andere Sachen erzählen als im Englischen, auch wenn das Ziel letzten Endes das gleiche ist.“, so Tim Henneman, Dialogregie.

Englisches Voice-Over-Featurette – In Zusammenarbeit mit PitStop Productions

Mit Joseph May (Nameless Hero), Andres Williams (Diego), Harry Myers (Xardas), Emma Gregory (Ur Nazkrog, Velaya) und Adam Diggle (Ur-Shak)

Regie: Beth Park und Daniel Bainbridge

Polnisches Voice-Over-Featurette

Sprecher: Jacek Mikołajczak (Nameless Hero), Maksymilian Bogumił (Cavalorn, Sprachregie), Janusz Wituch (Cor Kalom, Raven), Adam Bauman (Gomez, Diego)

Regie: Jakub Rezmer, Maksymilian Bogumił

Russisches Voice-Over-Featurette

Sprecher: Petr Glanc-Ivaschenko (Nameless Hero), Islam Gandzhaev (Milten), Sergey Gabriyelyan jr. (Lares), Fedor Sukhov (Xardas), Ivan Zharkov (Verschiedene Charaktere, Sprachregie)

Regie: Evelina Novikova, Ivan Zharkov

