Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake erscheint im März 2026, neuer Trailer

KOEI TECMO Europe und das Entwicklerteam NINJA haben nicht nur einen neuen Trailer zum kommenden Remake des 2003 erschienenen „Fatal Frame II: Crimson Butterfly“ veröffentlicht, das in Europa unter dem Namen „Project Zero II: Crimson Butterfly“ bekannt ist, sondern auch den Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.

Überarbeitete Camera Obscura und neue Spielmechaniken

Die Camera Obscura wurde umfassend überarbeitet und mit neuen Funktionen erweitert. Ihr bekämpft Geister weiterhin, indem ihr sie fotografiert, wobei präzises Zielen und gutes Timing entscheidend sind. Der neue „Schnappschuss-Zustand“ ermöglicht es euch, in kurzer Zeit hohen Schaden zu verursachen. Ein perfekt ausgelöstes Foto kann Gegner betäuben und während der anschließenden Todeszeit mehrere schnelle Aufnahmen mit zusätzlichem Schaden erlauben.

Neu hinzugekommen sind Fokus-, Zoom- und Filterfunktionen. Mit der Fokusfunktion könnt ihr den Schaden eurer Aufnahmen steigern, während der Zoom euch erlaubt, Geister aus sicherer Distanz anzugreifen oder mehrere Ziele gleichzeitig zu erfassen. Filter helfen euch, verborgene Hinweise zu entdecken oder vergangene Ereignisse sichtbar zu machen. Der Parasicht-Filter erweitert dabei im Kampf die Reichweite und kann beim Erkunden alte Spuren aufdecken.

Des Weiteren bietet das Remake neue Gameplay-Elemente. Ihr könnt Mayus Hand halten, um Gesundheit oder Geisterkraft wiederherzustellen, und sie bei Gefahr unterstützen, wenn sie stolpert. Außerdem lassen sich Anhänger mit unterschiedlichen Effekten sammeln, deren Anzahl ihr durch das Erweitern der Anhängertasche erhöhen könnt.

Release und Boni für Vorbesteller

„Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“ erscheint am 12. März 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam.

Neben der Standardversion erscheint eine Digital Deluxe Edition mit dem Hauptspiel, digitalem Soundtrack, Artbook und einem Bonus-Set mit Kostümen und einem Luxusanhänger. Ein separates Luxus-Upgrade ist ebenfalls erhältlich.

Wer das Spiel bis zum 25. März 2026 kauft, erhält Bonusinhalte wie Anhänger, Haarschmuck und Kimonos. Digitale Vorbesteller bis zum 12. März 2026 bekommen zusätzliche Extras, darunter Geisteranhänger, Katzenohren sowie die klassischen Kostüme „Roter Schmetterling – Mio (Original)“ und „Roter Schmetterling – Mayu (Original)“.

[DE] FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - Trailer zur Ankündigung des Veröffentlichungsdatums

