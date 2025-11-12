Possessor(s) – Launch-Trailer zum Release auf PC und PS5

Publisher Devolver Digital und Entwicklerstudio Heart Machine haben jetzt den Action-Side-Scroller „Possessor(s)“ für PC und PlayStation 5 veröffentlicht. Das Spiel soll Elemente von Plattform-Kampfspielen und Metroidvanias kombinieren und stilvolle Kämpfe und Erkundung mit Schwerpunkt auf Jonglieren, Luftkombos und improvisierten Waffen wie Küchenmessern, einer Gitarre und einer Computermaus bieten.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Luca, eine High-School-Schülerin, die in den Ruinen von Sanzu City gefangen ist – einer weitläufigen Metropole, die nach einer interdimensionalen Katastrophe von übernatürlichen Schrecken überrannt wurde.

Ihr Körper ist zerstört, doch Luca schließt einen Pakt mit Rhem, einem neu befreiten Dämon, der einen Wirt braucht. Gemeinsam kämpfen sie ums Überleben, decken die Wahrheit hinter der Katastrophe auf und stellen sich den Schrecken, die im zerbrochenen Herzen der Stadt lauern.

Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen über „Possessor(s)“ findet ihr auch hier bei uns (siehe hier).

Possessor(s) Launch Trailer | Luca & Rhem | Available Now on PS5 + PC

Quelle: Pressemitteilung