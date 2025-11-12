Elden Ring Nightreign – Termin und Trailer zum DLC „The Forsaken Hollows“

Das Multiplayer-Koop-Survival-Action-Spiel „Elden Ring Nightreign“ wird nächsten Monat einen DLC namens „The Forsaken Hollows“ erhalten. Wie bandai Namco Entertainment Europe und Entwicklerstudio FromSoftware bekannt gaben, erscheint der DLC am 04. Dezember 2025.

„The Forsaken Hollows“ bietet unter anderem den den neuen Endgegner namens „Dreglord“. Hinzu führt der DLC zwei neue Bosse für den dritten Tag, neue Feldbosse, die Verschobene Erde – eine besondere Bedingung, bei der sich die Karte massiv verändert – und neue Wegpunkte in Limveld ein. Zwei neue Nachtwandler schließen sich ebenfalls dem Kampf an, inklusive neuer Fähigkeiten, um es mit dem Nachtregen aufzunehmen.

„Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows“ erscheint am besagten Tag für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Spieler, die die Deluxe- oder Collector’s-Edition des Spiels besitzen oder kaufen, erhalten den DLC automatisch bei Veröffentlichung. Alle anderen können den DLC separat erwerben.

Hier findet ihr „Elden Ring Nightreign“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel zu den Editionen, gibt es hier bei uns (siehe hier).

[Deutsch] ELDEN RING NIGHTREIGN The Forsaken Hollows | Official Gameplay Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung