Stranger Than Heaven – Neuer Trailer zeigt die Epochen und mehr

„Stranger Than Heaven“ ist eine neue IP von Ryu Ga Gotoku Studio (RGG Studio), die Macher hinter der „Like a Dragon“- und „Yakuza“-Reihen. Das Spiel wird derzeit für PC, Xbox Series X/S, Xbox Cloud und PlayStation 5 entwickelt. Es wird außerdem Xbox Play Anywhere unterstützen.

Die Entwickler haben jetzt zusammen mit SEGA und Xbox angekündigt, dass es am 07. Mai 2026 um 1 Uhr MESZ eine Übertragung mit dem Titel „Xbox Presents: Ein exklusiver Einblick in Stranger Than Heaven“ geben wird. Begleitet wurde diese Ankündigung von einem neuen Trailer, der neben neuem Gameplay auch die fünf Epochen und Städte der Geschichte des Spiels enthüllte.

Die Webseite von „Stranger Than Heaven“ gibt es hier: KLICK!

STRANGER THAN HEAVEN | Five Eras Reveal Trailer

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Quelle: Pressemitteilung