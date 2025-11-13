Rogue Prince of Persia – Release-Termin für Switch-Konsolen und Immortal Edition

Das 2D-Action-Plattform-Roguelite „Rogue Prince of Persia“ erschien bereits für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Wie Ubisoft vor kurzem verkündete, wird das Spiel am 16. Dezember 2025 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Switch-Versionen sind für Handheld- und Hybrid-Spiel optimiert und bieten alle Inhalte der Version 1.0, darunter verschiedene Biome, Waffen, Medaillons und eine überarbeitete Grafik.

Zusätzlich zu den digitalen Konsolenversionen hat der Publishing-Partner U&I Entertainment angekündigt, dass die physischen Standard- und Immortal Editionen von „The Rogue Prince of Persia“ am 10. April 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen werden.

Die Immortal Edition enthält das komplette Spiel (Game Key Card), ein doppelseitiges Poster und einen Satz Fine-Art-Karten, die auf der einen Seite eindrucksvolle Bilder aus dem Spiel zeigen und auf der Rückseite zusammen einen Teil der Spielweltkarte bilden. Das Ganze kommt in einer SteelBook-Hülle mit Schutzumschlag.

Vorbestellungen sind ab dem 14. November sowohl für die physische Standard Edition als auch für die Immortal Edition möglich.

Die offizielle Homepage gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

The Rogue Prince of Persia - Nintendo Switch™ 2 Release Date Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung