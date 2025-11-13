Anno 117: Pax Romana – Launch-Trailer

Mit „Anno 117: Pax Romana“ erscheint heute der neuste Teil der bekannten Aufbauspielreihe, die 1998 ihren Anfang nahm. Das von Ubisoft Mainz entwickelte Spiel ist für 59,99 Euro (UVP) auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Es gibt auch eine Gold Edition, die 89,99 Euro (UVP) kosten und den Jahr-1-Pass enthält.

Der Jahr-1-Pass enthält drei zusätzliche DLCs mit neuen Erweiterungen und Herausforderungen:

Verheißung des Vulkans: Spieler entdecken die größte Insel, die je in „Anno“ erschaffen wurde, mit einem gewaltigen Vulkan und einer neuen Gottheit zum Verehren. Dieses wilde und ungezähmte Land bietet neue Ressourcen, einzigartige kulturelle Begegnungen und strategische Tiefe.

Das Hippodrom: Das größte Monument der „Anno“-Geschichte, inspiriert vom legendären Circus Maximus. Spieler veranstalten Wagenrennen, um ihre Bürger zu unterhalten, ihr Prestige zu steigern und Elite-Spezialisten aus dem gesamten Imperium anzuziehen.

Erwachen des Deltas: Eine neue Provinz, die von weiten Wüsten und einem mächtigen Fluss geprägt ist. Spieler begegnen unbekannten Göttern und einer neuen Kultur, während sie Ihre Herrschaft in dieser fernen Grenzregion etablieren und den Einfluss der römischen Zivilisation ausweiten.

Die Webseite von „Anno 117: Pax Romana“ gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr natürlich auch bei uns (siehe hier).

Anno 117: Pax Romana - Official Launch Trailer

