Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 – Launch-Trailer zum Release auf Switch 2

Die beiden Titel „Yakuza Kiwami“ und „Yakuza Kiwami 2“ sind ab heute auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar. Passend haben SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio die beiden Spiele mit Spieltexten auf Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, lateinamerikanischem Spanisch, brasilianischem Portugiesisch und Russisch ausgestattet.

Die digitale Standardversion beider Spiele ist im Nintendo eShop für je 29,99 Euro (UVP) erhältlich oder kann als Bundle für 49,99 Euro (UVP) erworben werden. Außerdem ist eine physische Standardversion der Titel für je 29,99 Euro (UVP) erhältlich.

„Yakuza Kiwami“ ist das Remake des Spiels, mit dem die Reihe vor fast 20 Jahren ihren Anfang nahm. Spielt als ehemaliger Yakuza Kazuma Kiryu, deckt in Tokios Rotlichtviertel eine Verschwörung um 10 Milliarden Yen auf und werdet mit euren Fäusten und unbändiger Entschlossenheit zur Legende.

In „Yakuza Kiwami 2“, der Fortsetzung von „Yakuza Kiwami“, kehrt der „Drache von Dojima“ Kazuma Kiryu zurück und trifft in einem erbitterten Krieg zwischen rivalisierenden Yakuza-Clans auf Ryuji Goda, den „Drachen von Kansai“.

[DEUTSCH] Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 | Veröffentlichungstrailer | Nintendo Switch™ 2

