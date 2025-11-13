JDM: Japanese Drift Master – Neuer Trailer zur Xbox-Version

Zum nahenden Start der Vorbestellerphase von „JDM: Japanese Drift Master“ auf Xbox Series X/S präsentierten Publisher 4Divinity und Entwicklerstudio Gaming Factory einen neuen Trailer des Rennspiel.
Das Spiel wird mit allen Inhaltsaktualisierungen, Verbesserungen und Patches veröffentlicht, die bis heute für die PC-Version erschienen sind. Dazu gehören zusätzliche Fahrzeuge wie der Nissan GTR R35 EBA oder der Honda NSX NA1 sowie Nebenmissionen und Nebenkampagnen.
Die Veröffentlichung für Xbox Series X/S erfolgt am 21. November 2025. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).
JDM: Japanese Drift Master | Xbox Pre-Orders Available Now
Quelle: Pressemitteilung