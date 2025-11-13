The Blood of Dawnwalker – Gameplay Overview-Video Teil 2

Bandai Namco Entertainment und Entwicklerstudio Rebel Wolves haben jetzt ein neues Video von „The Blood of Dawnwalker“ veröffentlicht. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Dark-Fantasy-RPG, das für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt kommen soll. Einen genauen Release-Termin gibt es derzeit noch nicht.

Im Video zu sehen sind zahlreiche, von der Community gewünschte Verbesserungen. Unter anderem wurden Anpassungen am Kampfsystem und der Kamerapositionierung vorgenommen. Das neue Gameplay-Material wird von Ariana Siarkiewicz, Teil des Autoren-Teams bei Rebel Wolves, kommentiert und zeigt Coen beim Erkunden der Kathedrale von Svartrau. Dabei stehen die dynamischen Kämpfe gegen Menschen und Monster im Fokus, außerdem werden Details zur Lore im Spiel enthüllt.

Die Geschichte von „The Blood of Dawnwalker“ spielt im 14. Jahrhundert in dem fiktiven Sangora-Tal, einer vergessenen Ecke der Karpaten. Spieler schlüpfen in die Rolle von Coen, ein Mann, der in einen Dawnwalker verwandelt wurde: tagsüber ist er ein Mensch, nachts ein Vampir. Seine Familie wurde von den vampirischen Adeligen entführt, die die Kontrolle über das Sangora-Tal übernommen haben. Um sie zu retten, muss er seine neu erworbene Kraft einsetzen.

Die Homepage des Titels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Steam-Seite: KLICK! Weitere Informationen, sowie das erste Gameplay Overview-Video, gibt es auch hier bei uns: KLICK!

The Blood of Dawnwalker — Gameplay Overview (Part II)

Quelle: Pressemitteilung