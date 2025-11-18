SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten – Launch-Trailer

Der Singleplayer-3D-Plattformer „SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten“ erscheint heute für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2. THQ Nordic und Entwicklerstudio Purple Lamp bietet den Titel für 39,99 Euro (UVP) an. Als Vorgeschmack von dem neuen SpongeBob-Abenteuer gab es einen neuen Trailer.

In dem Spiel geht es für SpongeBob und seine Freunde in ein neues, geisterhaftes Abenteuer. Übernatürliche Kräfte bedrohen Bikini Bottom, und ihr müsst gemeinsam mit SpongeBob und Patrick versuchen, die Ausbreitung des Chaos zu verhindern. Auf dem Weg erwarten euch verschiedene Orte wie Neptuns Palast oder die Bergregionen rund um den Mount Bikini sowie Kämpfe gegen größere Gegner.

SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten – Features

Wechsel nahtlos zwischen SpongeBob und Patrick

Kombiniere SpongeBob und Patrick’s einzigartige Fähigkeiten

Meistere Patricks neue Fähigkeiten wie Greifen und Buddeln

Erleb eine neue geisterhafte Geschichte

Vollständig vertont von der Originalbesetzung der Serie

Besuch bekannte Schauplätze wie Neptuns Palast und Mount Bikini

Kämpf gegen epische Bosse wie den Fliegenden Holländer, König Neptun und Winterschlaf-Sandy

Die Webseite von „SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam, wo auch eine Demo-Version bereit steht: KLICK!

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide | Release Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung