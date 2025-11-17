Forestrike – Launch-Trailer

„Forestrike“ ist ein Martial-Arts-Roguelite und erschien jetzt für PC. Devovler Digital und das in Japan ansässige Entwicklerteam von Seleton Crew bietet den Titel für 9,99 Euro (UVP) an. Die Nintendo Switch-Version soll in Kürze folgen. Es muss noch ein finaler Fix vorgenommen werden, bevor diese Version erscheint.

Das Spiel versetzt euch in die Rolle von Yu, einem mächtigen Krieger auf der Mission, den Kaiser aus den Fängen eines gnadenlosen Admirals zu befreien. Die Chancen stehen schlecht – doch Yu besitzt eine mystische Technik, die als „Foresight“ bekannt ist.

Forestrike – Features

Forestrikes Roguelite-Spielablauf erzeugt jedes Mal einzigartige Durchläufe und Begegnungen, sodass Anpassung, Improvisation und Meisterschaft entscheidend sind, um voranzukommen und den ultimativen Sieg zu erringen – den Sieg, ohne auf die Kraft der Vorsehung angewiesen zu sein.

Immer in der Unterzahl lernt ihr, Horden brutaler Gegner mit Haltung und Effizienz auszuschalten, indem ihr alles nutzt, was euch zur Verfügung steht. Verbessert und passt eure Movesets mit Techniken von Meistern an, um Gegner in heftigen, rätselartigen Kämpfen auszutricksen.

Reist durch eine visuell beeindruckende Fantasiewelt, die von einzigartigen Charakteren, gnadenlosen Feinden und magischen Enthüllungen bewohnt wird. Aufwendige Pixel-Art-Landschaften bilden den atmosphärischen Hintergrund für elegante Kampfanimationen, die von klassischen Kung-Fu-Filmen inspiriert sind.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Demo auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Forestrike | Out Now on Steam | Nintendo Switch Coming Soon

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung