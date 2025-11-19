Tales of Berseria – Bandai Namco kündigt Remaster an

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt mit „Tales of Berseria Remastered“ den dritten Titel des Tales of Remastered Project an. Hierzulande wurde das Spiel erstmals im Jahre 2017 veröffentlicht.

„Tales of Berseria“ ist das erste Spiel der Reihe mit einer weiblichen Figur als einzigem Hauptcharakter. Velvet, die Protagonistin, hat vor drei Jahren ein traumatisches Erlebnis erlebt, das ihr früher sanftes Wesen in tiefe Wut und Hass verwandelt hat. Auf ihrer Reise trifft sie unter anderem auf den Jungen Laphicet. Wenn Velvet die Dunkelheit verkörpert, stellt Laphicet das Licht dar, was ihn zu einem zentralen Begleiter für Velvet macht.

Die Hauptfiguren wurden von den Charakterdesignern Mutsumi Inomata, Kosuke Fujishima, Minoru Iwamoto und Daigo Okumura entwickelt. Die Zwischensequenzen stammen vom japanischen Animationsstudio ufotable. Die beiden Figuren Velvet und Laphicet wurden von Ms. Inomata und Mr. Iwamoto gestaltet.

Die Remastered Version bietet mehrere Verbesserungen für ein flüssigeres Spielerlebnis. Dazu gehören Zielmarker, die Option zum Ausschalten von Zufallsbegegnungen und ein früher Zugang zum Rangladen. Zusätzlich enthält die Neuauflage zahlreiche Inhalte aus dem Original, darunter Kostüme, nützliche Gegenstände und weitere Extras.

„Tales of Berseria Remastered“ erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam.

[Deutsch] Tales of Berseria Remastered - Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung