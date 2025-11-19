Demonschool – Trailer zum Release

Das neue Rollenspiel „Demonschool“ von Necrosoft Games und Ysbryd Games ist ab heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam Deck und Windows PC über Steam verfügbar. Das Spiel kombiniert taktische Kämpfe mit Elementen aus Campusalltag, Horrorästhetik und Rollenspielmechaniken. Mit der Veröffentlichung präsentieren euch die beiden Unternehmen einen neuen Trailer.

In „Demonschool“ begleitet Faye, eine Erstsemesterstudentin, die aus einer bekannten Dämonenjägerfamilie stammt. Gemeinsam mit einer wachsenden Gruppe von Mitstudierenden untersucht ihr ungewöhnliche Ereignisse auf dem Campus und stellt euch dämonischen Bedrohungen in rundenbasierten Gefechten. Die Spielwelt orientiert sich an kontrastreichen Farbpaletten und markanten Horror Motiven.

Im Verlauf des Semesters schließt ihr euch mit fünfzehn spielbaren Figuren zusammen. Ihr baut Beziehungen auf, verbessert Fähigkeiten und kombiniert die Stärken eurer Gruppe in verschiedenen Missionen. Jede Figur verfügt über eigene Fertigkeiten, die ihr im Kampf taktisch miteinander verbindet, um Gegner auszuschalten oder strategische Vorteile zu erzielen.

Die Gefechte finden auf einem felderbasierten Spielfeld statt, das zweidimensionale Pixelgrafik mit dreidimensionalen Umgebungen verbindet. Ihr plant die Bewegungen eurer Gruppe in einer Vorbereitungsphase und beobachtet anschließend, wie mehrere Aktionen in einer kombinierten Ausführungsphase gleichzeitig ablaufen. Dank unbegrenzter Rückspulfunktion lassen sich Züge neu ausrichten, um optimale Abläufe zu erzielen. Je nach Spielverlauf könnt ihr dreizehn unterschiedliche Enden erreichen.

Brandon Sheffield, Creative Director bei Necrosoft Games, betont, dass das Projekt über einen langen Zeitraum entwickelt wurde und das bisher umfangreichste Spiel des Studios darstellt.

Demonschool - Launch Gameplay Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung