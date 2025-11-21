Fatekeeper – Gameplay-Video

THQ Nordic und Entwicklerstudio Paraglacial präsentierten jetzt acht Minuten ungeschnittenes Gameplay aus ihrem kommenden First-Person-RPG „Fatekeeper“. Das Spiel soll 2026 zunächst für PC in Form einer Early Access-Phase erscheinen.

Das Gameplay-Video bietet Kämpfe, erste Hinweise auf die Story wie einen Eindruck davon, wie Erkundung, Ausrüstung und Charakter-Progression funktioniert. Außerdem stellt das Video den Protagonisten, einen alten Druiden, in dessen Rolle die Spieler schlüpfen, vor.

Versiert sowohl im Umgang mit Schwertern, Äxten und jeder Form von Nahkampfwaffen, aber ebenso tief mit den Elementen verbunden, soll sich der Druide flexibel an den eigenen Spielstil anpassen lassen. Ob man einen Frontkämpfer erschafft oder einen magiebegabten Mystiker, der aus der Distanz die Elemente entfesselt: Der Weg dieses Druiden soll ganz in den Händen der Spieler liegen.

Die Webseite von „Fatekeeper“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Fatekeeper | Gameplay Reveal

Quelle: Pressemitteilung