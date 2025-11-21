Clive Barker’s Hellraiser: Revival – Trailer zeigt erstes Gameplay

Im vergangenen Juli haben Saber Interactive und Boss Team Games mit „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ ein neues Survival-Horror-Spiel vorgestellt. Euch erwartet eine Singleplayer-Erfahrung, die auf eine düstere Geschichte ausgerichtet ist. Mit einem neuen Trailer gewähren euch die beiden Unternehmen einen ersten Einblick in das Gameplay. Der Trailer zeigt mehrere Abschnitte des Spiels, darunter Kämpfe sowie die grotesken Umgebungen.

In „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ schlüpft ihr in die Rolle von Aidan, der seine Freundin aus einer höllischen Dimension befreien will. Aiden nutzt die geheimnisvolle Puzzle-Box, deren übernatürliche Kräfte sowohl Rettung als auch Verdammnis bedeuten können. Um zu überleben, müsst ihr einen riskanten Pakt mit Pinhead eingehen und euch einem fanatischen Kult entgegenstellen, der ihn und die Zenobiten verehrt. Jede Entscheidung bringt Aidan näher an das Grauen der Hölle heran und ein Scheitern verspricht unmenschliche Qualen. Laut den Entwicklern handelt es sich um eine eigenständige Geschichte innerhalb des bekannten Franchise.

Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein Release-Termin steht derzeit noch aus.

Clive Barker's Hellraiser: Revival - Gameplay Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung