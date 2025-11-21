Vampire Crawlers – Vampire Survivors erhält ein Spin-off

Im Jahr 2021 gelang dem Entwickler Poncle mit „Vampire Survivors“ ein überraschender Erfolg. Das Spiel wurde von Kritikern überwiegend positiv bewertet, erreichte eine große Spielerzahl und erhielt im Laufe der Zeit mehrere DLCs sowie kostenlose Updates, die das Spielerlebnis erweiterten. Mit „Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors“ kündigt Poncle nun ein offizielles Spin-off an, das das erfolgreiche Konzept in ein neues Genre überträgt.

In dem Spiel erkundet ihr mehrstöckige Dungeons, sammelt Mana und setzt Kartenkombinationen ein, um eure Gegner zu besiegen. Die Kartenkombos werden im Laufe der Zeit immer mächtiger, während das Deckbuilding zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet. Durch Erfahrungspunkte, Levelaufstiege, Truhenfunde und das Herbeirufen von Überlebenden entdeckt ihr neue Karten. Die Dungeons verfügen über funktionierende Wände, einzigartige Schätze und verschiedene Interaktionen.

„Vampire Crawlers“ erscheint 2026 für Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS und Android. Ein erster Trailer gewährt bereits einen kurzen Blick auf das Gameplay und die Mechaniken des Spiels.

Vampire Crawlers | The Turbo Wildcard from Vampire Survivors | Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung