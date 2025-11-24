The Mound: Omen of Cthulhu – Ein erster Gameplay-Trailer

NACON und das ACE Team haben einen ersten Gameplay Trailer zum Anfang des Jahres angekündigten „The Mound: Omen of Cthulhu“ veröffentlicht.

In „The Mound: Omen of Cthulhu“ bildet ihr eine Gruppe aus zwei bis vier Mitgliedern, um eine unterirdische Stadt voller Schätze zu erkunden. Die Handlung führt euch in das 16. Jahrhundert. Eure Aufgabe besteht darin, den verfluchten Dschungel zu durchqueren, den Schatz zu finden und sicher zur Galeone zurückzukehren, von der aus ihr aufbrecht.

Verschiedene Kreaturen bedrohen sowohl euer Leben als auch eure geistige Stabilität, was eure Wahrnehmung zunehmend verzerrt. Dadurch bleibt häufig unklar, ob ein Geräusch oder eine Bewegung von einem Feind oder einem Verbündeten ausgeht. Eine falsche Entscheidung kann den Verlauf der Mission erheblich beeinflussen. Um zu überleben, sind gegenseitige Unterstützung und klare Kommunikation über den Nahbereichs Voice Chat notwendig. Nur so könnt ihr zwischen Realität und Täuschung unterscheiden und die Zweifel innerhalb der Gruppe verringern.

Das kooperative Horrorspiel erscheint voraussichtlich im Sommer 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

The Mound: Omen of Cthulhu | Gameplay Reveal Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung