Nioh 3 – Bakumatsu-Epoche als nächsten Abschnitt enthüllt

Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio Ninja gaben bekannt, dass Spieler in „Nioh 3“ zum ersten mal in der Geschichte der Reihe die Bakumatsu-Epoche als neue Spielumgebung erleben werden. Der Abschnitt bildet die abschließende Epoche der Samurai und spielt im Kyōto des 19. Jahrhunderts, wo Wahrzeichen wie die Kiyomizu- und Honnō-ji-Tempel durch den Einfluss des Fegefeuers beeinträchtigt werden.

Neben neuen und furchteinflößenden Yōkai treffen die Spieler auch auf die Shinsengumi, einen militärischen Trupp in Diensten des Shogunats. Shinsengumi-Truppen sind herausfordernde Gegner mit modernen Waffen wie Schusswaffen und Gatlings, mit denen sie über eine Kombination aus Fernkampfangriffen sowie Angriffen in verschiedene Richtungen verfügen – ein Novum in der Geschichte der „Nioh“-Reihe.

Im Verlauf des Spiels treffen Spieler auf eine neue Reihe einzigartiger Charaktere, die für jede Epoche spezifisch sind. Im Kyōto der Bakumatsu-Epoche trifft der Protagonist Takechiyo Tokugawa auf Takasugi Shinsaku, Okita Soji und Tokugawa Yoshinobu, dem 15. Shogun des Edo-Shogunats.

Das Dark-Samurai-Action-RPG „Nioh 3“ erscheint am 06. Februar 2026 für PC (Steam) und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Steam-Seite: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

[DE] Nioh 3 - Trailer zur Ankündigung des Veröffentlichungstermins

Quelle: Pressemitteilung