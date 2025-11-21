Nioh 3
Nioh 3 – Bakumatsu-Epoche als nächsten Abschnitt enthüllt

Marcel Schmidt21. November 2025

Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio Ninja gaben bekannt, dass Spieler in „Nioh 3“ zum ersten mal in der Geschichte der Reihe die Bakumatsu-Epoche als neue Spielumgebung erleben werden. Der Abschnitt bildet die abschließende Epoche der Samurai und spielt im Kyōto des 19. Jahrhunderts, wo Wahrzeichen wie die Kiyomizu- und Honnō-ji-Tempel durch den Einfluss des Fegefeuers beeinträchtigt werden.

Neben neuen und furchteinflößenden Yōkai treffen die Spieler auch auf die Shinsengumi, einen militärischen Trupp in Diensten des Shogunats. Shinsengumi-Truppen sind herausfordernde Gegner mit modernen Waffen wie Schusswaffen und Gatlings, mit denen sie über eine Kombination aus Fernkampfangriffen sowie Angriffen in verschiedene Richtungen verfügen – ein Novum in der Geschichte der „Nioh“-Reihe.

Im Verlauf des Spiels treffen Spieler auf eine neue Reihe einzigartiger Charaktere, die für jede Epoche spezifisch sind. Im Kyōto der Bakumatsu-Epoche trifft der Protagonist Takechiyo Tokugawa auf Takasugi Shinsaku, Okita Soji und Tokugawa Yoshinobu, dem 15. Shogun des Edo-Shogunats.

Das Dark-Samurai-Action-RPG „Nioh 3“ erscheint am 06. Februar 2026 für PC (Steam) und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Steam-Seite: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

[DE] Nioh 3 - Trailer zur Ankündigung des Veröffentlichungstermins

Quelle: Pressemitteilung

