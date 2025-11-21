Reanimal – Release-Termin, Demo und neuer Trailer

Bisher war bekannt, dass das kooperative Horrorspiel „Reanimal“ im ersten Quartal 2026 erscheinen soll. Mit der Bekanntgabe des offiziellen Release-Termin haben THQ Nordic und die Entwickler der Tarsier Studios das jetzt bestätigt. So wird das Spiel am 13. Februar 2026 für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Passend sind auch die Vorbestellungen geöffnet. Vorbesteller erhalten die Foxhead- und Muttonhead-Masken direkt dazu, denn in einer Welt voller unaussprechlicher Schrecken könnte eure Maske die einzige Form von Schutz sein (Vorbesteller-Bonus nur für digitale Pre-Order verfügbar).

Darüber hinaus erschien eine Demo-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Spieler auf diesen Plattformen – ebenso wie auf PC – können in die Dunkelheit eintauchen und einen ersten Blick in die verstörende Welt von „Reanimal“ werfen. Auf Nintendo Switch 2 folgen Vorbestellungen und eine plattformspezifische Demo demnächst.

In dem Demo-Version starten Spieler ganz am Anfang – inklusive der Wiedervereinigung zweier verwaister Geschwister, die versuchen, unter den schlimmsten Bedingungen zu überleben. Der Junge und das Mädchen, die Protagonisten, begeben sich anschließend gemeinsam auf die verzweifelte Suche nach ihren vermissten Freunden. Erkundet unheimliche Schauplätze wie die Mühle und den Güterbahnhof und entdeckt die ersten Bruchstücke des dunklen Geheimnisses, das diese verstörende Welt zusammenhält.

Quelle: Pressemitteilung