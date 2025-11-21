S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Launch-Trailer der PS5-Version

Der First-Person-Shooter „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ hat seinen Weg auf die Sony-Konsolen gefunden (PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro). Die Veröffentlichung der PlayStation-Version wurde von dem Update 1.7 begleitet, das gleichzeitig auch auf PC und Xbox Series X/S erschien. Die kompletten Patch Notes des Updates gibt es hier: KLICK!

Features für PlayStation 5

Adaptive Trigger und haptisches Feedback

Gyro-Zielfunktion über Bewegungssensor

Lautsprecher, Lichtleiste und Touchpad-Gestensteuerung

Tempest 3D-Audio

Trophäen

Zusätzliche Features für die PlayStation 5 Pro

Verbesserte Schattenqualität und Auflösung

Verbesserte globale Beleuchtung

Hochwertigere Reflexionen

Verbesserter volumetrischer Nebel

Verbessertes volumetrisches Wolkenrendering

In dem Spiel aus dem Hause GSC Game World erwartet euch eine nicht-lineare Story, in der ihr in die Rolle eines einsamen Stalkers schlüpft und die offene und fiktive Welt der 64 km² großen radioaktiven Zone erforscht. Diese Zone hat sich nach der zweiten Explosion von 2006 drastisch verändert. Gewalttätige Mutanten, tödliche Anomalien und sich bekriegende Fraktionen machen die Zone zu einem Ort, an dem sich nur schwer überleben lässt.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage von „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ (siehe hier). Hier findet ihr die Steam-Seite des Spiels: KLICK! Ein paar Informationen und weiteres Bildmaterial gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — PS5® Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung