Total Chaos – Launch-Trailer zum Release auf PC und Konsolen

Das psychologische Horrorspiel „Total Chaos“ ist jetzt nicht nur für PC, sondern auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. In dem Spiel soll euch ein atmosphärischer Albtraum erwarten, der verschiedene Epochen des Survival-Horror-Genres miteinander verbindet. Der Titel bietet klassisch inspiriertes Ressourcenmanagement, methodische Nahkämpfe, Gunplay sowie groteske Umgebungen und Kreaturen.

„Total Chaos begann für mich vor fast zwei Jahrzehnten, als die ursprüngliche Mod mein erster echter Schritt in die Schaffung meiner eigenen Welt war. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach Fort Oasis zurückkehren und es als eigenständiges Spiel für PC und Konsolen neu aufbauen würde“, so Sam Prebble, Entwickler von Total Chaos und Leiter von Trigger Happy Interactive. „Ich bin allen dankbar, die dazu beigetragen haben, dass es so weit gekommen ist, insbesondere den Teams von Apogee, Atari und Infogrames. Wir sehen uns auf der Insel. Hört genau auf die Stimme, der ihr folgt.“

„Total Chaos ist Apogees erster Schritt in Richtung Survival-Horror und für Sam ein Moment, in dem sich der Kreis schließt, dessen frühe Liebe zu Klassikern wie DOOM, Duke Nukem 3D, S.T.A.L.K.E.R. und dem Horror-Genre im Allgemeinen diese originelle Vision inspiriert hat. Was als Mod begann, hat sich zu einem originalgetreuen und erweiterten Remake entwickelt. Unsere kreative Verbindung aus Turbo Overkill machte es zu einem Privileg, ihn erneut zu unterstützen und sicherzustellen, dass Total Chaos ein wirklich bahnbrechendes Horrorerlebnis bietet“, sagte Jeron Moore, Executive Producer bei Apogee.

„Ich freue mich sehr, mit Apogee an der Veröffentlichung des gruseligsten Spiels zu arbeiten, mit dem Atari in seiner langen Geschichte jemals in Verbindung gebracht wurde“, sagte Wade Rosen, CEO von Atari/Infogrames. „Entwickler Sam Prebble hat ein Spiel für die Ewigkeit geschaffen, und es auf die Konsolen zu bringen, war eine Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen lassen konnten.“

„Es ist mir eine große Ehre, an dieser Zusammenarbeit mit Total Chaos teilgenommen zu haben“, sagte Gastkomponist Akira Yamaoka. „Im Chaos verbirgt sich eine Stille – eine unsichtbare Welt, die sich nicht mit Worten beschreiben lässt, sondern nur durch Klänge ausdrücken kann. Es ist eine Erfahrung wie eine Reise, bei der man ungesehene Landschaften nicht mit den Augen sieht, sondern mit den Ohren spürt. Ich hoffe, es gefällt Ihnen.“

Der Titel zieht die Spieler in den Abgrund von Fort Oasis, einer Einöde, die einst von der dort lebenden Bergarbeitergemeinde als Paradies angesehen wurde. Ein Schatten liegt über der Insel und verbreitet ein Gefühl des Wahnsinns, das nur als das Gefühl beschrieben werden kann, ständig beobachtet zu werden.

An jeder Ecke im Herzen der Insel lauern Monstrositäten, die jeden fangen, der es wagt, sich in die Leere zu begeben. Während sie sich durch diese verdrehten Feinde schießen und schlagen, werden die Spieler Fragmente vergessener Leben aufdecken, um das schaurige Geheimnis des Untergangs von Fort Oasis (und ihre Verbindung dazu) zu entschlüsseln, bevor ihre geistige Gesundheit erschöpft ist.

Hier findet ihr das Spiel sowie eine Demo-Version auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung