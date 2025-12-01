MARVEL Cosmic Invasion – Trailer zur Veröffentlichung

Das neue Arcade Beat ’em up „MARVEL Cosmic Invasion“ ist ab sofort für PC und aktuelle Konsolen erhältlich. Dazu gehören Steam, Nintendo Switch und Switch 2, PlayStation 5 sowie die Xbox Series. Der Titel kostet 29,99 Euro und ist zusätzlich im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass verfügbar. Für die Entwicklung sind Dotemu und Tribute Games verantwortlich, die bereits durch moderne Retro Actionspiele bekannt wurden.

In „MARVEL Cosmic Invasion“ stehen euch 15 spielbare Helden zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem Captain America, Wolverine, Spider Man, Storm, Phyla Vell, Venom und Nova, die sich dem Superschurken Annihilus entgegenstellen, der die Galaxie bedroht. Dank des Cosmic Swap Systems könnt ihr im Kampf nahtlos zwischen zwei Charakteren wechseln und Spezialangriffe zu wirkungsvollen Teamkombos verbinden.

Mit der Veröffentlichung des Spiels präsentieren euch die Unternehmen den obligatorischen Launch Trailer, der euch verschiedene Spielszenen zeigt.

MARVEL Cosmic Invasion | Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung