Battlefield 6 – Trailer zur kostenlosen Trial

Bis zum 02. Dezember 2025 veranstalten Electronic Arts und Battlefield Studios eine „Free Week“, wo interessierte Spieler „Battlefield 6“ ausprobieren können. Die Trails umfasst die drei Maps Eastwood, Blackwell-Ölfeldern und Belagerung von Kairo. In vier unterschiedlichen Modi könnt ihr euch einen Eindruck vom neusten Teil der First-Person-Shooter-Reihe verschaffen.

„Wir sind sehr stolz auf das, was unsere großartigen Teams bei Battlefield Studios erreicht haben, und freuen uns sehr über die Begeisterung der Community, während wir Battlefield für und mit unseren Fans weiterentwickeln“, so Byron Beede, General Manager von Battlefield. „Mit dem heutigen Start der kostenlosen Trial für Battlefield 6 ist das die perfekte Gelegenheit für neue Spieler:innen, in das All-Out Warfare-Erlebnis einzusteigen und mit Millionen von Spieler:innen auf der ganzen Welt in die Schlacht zu ziehen.“

„BF6“ erschien am 10. Oktober 2025 auf PC (Steam, EA app und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zur Shooter-Reihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Trailer gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Battlefield 6 – Kostenlose-Trial-Trailer

