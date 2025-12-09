Death Howl – Release-Termin für Konsolen, neue Trailer

Heute veröffentlichen 11bit studios und Entwicklerstudio The Outer Zone „Death Howl“ für den PC. Gleichzeitig verkündeten die Verantwortlichen, dass der Soulslike-Deck-Builder am 19. Februar 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird. Für PS5 und Switch wird am 20. Februar 2026 auch eine Box-Version erscheinen. Diese umfasst das Spiel sowie eine digitale Kopie des Soundtracks.

In „Death Howl“ schlüpfen Spieler in die Rollen von Ro, einer Jägerin und trauernden Mutter, die sich in einem nordisch inspirierten Reich der Geister bewegt und verzweifelt versucht, ihren verstorbenen Sohn wiederzufinden. Es ist eine Geschichte über Trauer, Heilung und Widerstandskraft. Als Ro stellen sich die Spieler den unerbittlichen Geistern in raster- und rundenbasierten Kämpfen. Um einen Weg durch die Verzweiflung zu bahnen und gegen die Feinde und Bosse zu bestehen, gilt es ein Kartendeck zusammenzustellen und zu verfeinern. Jedes Biom bietet einzigartige Decktypen und Mechaniken, die die strategische Ebene bereichern sollen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier). Weiteren Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Death Howl | Launch Trailer

Death Howl | Official Physical Release Date Trailer

Death Howl | 11 Facts Trailer

Quelle: Pressemitteilung