Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Launch-Trailer veröffentlicht

Ubisoft hat den Launch-Trailer zu „Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes“ veröffentlicht. Die Erweiterung erscheint am 19. Dezember für Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna und PC. Sie führt euch in eine deutlich härtere Westliche Grenze und in einen zerstörten Kinglor-Wald.

Im Mittelpunkt steht der Ash-Clan, ein Mangkwan-Räuberclan, der sich durch extreme Brutalität und seine Ablehnung gegenüber Eywa auszeichnet. So’lek’s früherer Kampf mit dem Krieger Wukula bildet den Ausgangspunkt für den Konflikt der Erweiterung. Wukula tritt zusammen mit Zari auf, einer RDA-ausgebildeten Scharfschützin, die trotz der Blindheit auf einem Auge als präzise und gefährlich gilt. Rakx, eine weitere Räuberin des Ash-Clans, wird ebenfalls vorgestellt und nutzt Ikrans auf grausame Weise für ihre Angriffe.

Die Erweiterung führt außerdem neue RDA-Einheiten ein. Dazu gehören Hellhounds, die zuvor im Graphic Novel „Avatar: The High Ground“ vorkamen, sowie zusätzliche Skel-Suits und AMP-Suit-Varianten. Sie erhöhen die Gefahr in den Lüften und am Boden und verstärken den Druck auf die Verteidiger Pandoras. Major Tyler Bukowski, der in der Comic-Reihe „Avatar: The Gap Year – Tipping Point“ eingeführt wurde, leitet im Spiel die Offensive des RDA-Ash-Clans. Seine Kenntnisse der Na’vi-Kultur und seine taktische Härte machen ihn zu einer wichtigen Figur in den Ereignissen rund um So’lek.

Seit dem 5. Dezember steht zudem ein kostenloses Update für das Hauptspiel bereit. Es bringt den New Game Plus Modus und eine Third-Person-Ansicht, wodurch ihr „Avatar: Frontiers of Pandora“ aus einem neuen Blickwinkel erleben könnt.

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: LAUNCH TRAILER

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung