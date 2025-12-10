Hell Let Loose: Vietnam – Neuer Trailer zeigt erstmals Gameplay

Team17 und Expression Games haben ein neues Video zu „Hell Let Loose: Vietnam“ veröffentlicht. Der Trailer zeigt erstmals Spielszenen sowie In-Engine-Szenen. Das taktische 50v50-FPS versetzt euch in eine der bekanntesten Konfliktzonen des 20. Jahrhunderts. Nur mit abgestimmtem Zusammenspiel könnt ihr und euer Trupp auf dem Schlachtfeld bestehen.

Im Trailer sind dichte Dschungelgebiete, eingeschränkte Sicht durch wechselnde Lichtverhältnisse und der Einsatz von Helikoptern zu sehen. Darüber hinaus vermittelt das Video einen Eindruck von der Wucht der eingesetzten Waffen sowie von den unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln an Land, in der Luft und auf dem Wasser. Die Landschaft spielt eine zentrale Rolle, da sie euch taktische Vorteile verschaffen kann, sofern ihr sie gezielt nutzt.

„Hell Let Loose: Vietnam“ befindet sich für den PC, Xbox Series X|S und PC in der Entwicklung. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Bis dato ist eine Veröffentlichung für 2026 vorgesehen.

Hell Let Loose: Vietnam | First Gameplay Reveal Trailer | World Exclusive with @IGN

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung