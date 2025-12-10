Gear.Club Unlimited 3 – Neuer Trailer, Release-Termin für Switch 2

NACON und Eden Games haben bekannt gegeben, dass „Gear.Club Unlimited 3“ im Februar 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Außerdem könnt ihr das Spiel ab sofort vorbestellen. Die Versionen für PC, PlayStation 5 und Xbox erscheinen im Laufe des Jahres 2026, ein genauer Termin steht noch nicht fest.

In „Gear.Club Unlimited 3“ könnt ihr auf neuen Strecken fahren, die von den Bergen Japans bis zu den Küsten des Mittelmeers reichen. In Japan eröffnet ihr euren eigenen Gear.Club, rekrutiert lokale Fahrer, stellt Teams aus Mechanikern und Ingenieuren zusammen und entdeckt die besondere Automobilkultur des Landes. Euch stehen mehr als 50 Strecken in Frankreich und Japan zur Verfügung.

Neu ist der Highway-Modus, in dem ihr die Geschwindigkeit eurer Fahrzeuge auf speziell entworfenen Autobahnen testen könnt. Ihr müsst hohe Geschwindigkeiten halten, enge Kurven meistern und den Verkehr sicher bewältigen.

Boni für Vorbesteller

Die Vorbestellungsedition enthält exklusive Fahrzeuge wie den Honda S2000 GCU3 Edition und den BMW Z4 GCU3 Edition. Die Deluxe Edition bietet euch drei Tage frühen Zugang zum Spiel und mehrere Zusatzpakete. Das Performance Cars Pack fügt drei neue Fahrzeuge hinzu.

Das Career Starter Pack unterstützt euch beim Spielstart mit Credits, Ressourcen und Ingenieuren. Das Customization Pack erweitert die Anpassungsmöglichkeiten um Carbon-Motorhauben und Neonlichter für verschiedene Autos.

Die Veröffentlichung erfolgt am 19. Februar 2026 für Nintendo Switch 2.

Gear.Club Unlimited 3 | Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung