Pioneers of Pagonia – Launch-Trailer der Vollversion

Heute hat „Pioneers of Pagonia“ die Early Access-Phase verlassen und ist als Vollversion, inklusive Story-Kampagne, für PC erschienen. Die mit der Vollversion verfügbar gewordene Story-Kampagne soll mehr als 30 Stunden Spielzeit bieten und schickt die Spieler an Bord der Venturer auf eine heroische Mission, das pagonische Volk zu vereinen und die Hoffnung wiederherzustellen.

Nach einer schrecklichen Katastrophe unbekannten Ursprungs ist Pagonia in zahlreiche Inseln zersplittert, die im dichten Nebel verborgen liegen. Der Kontakt zwischen den Stämmen und Dörfern ist vollständig abgerissen, während neue Gefahren und hinterhältige Wesen im Nebel lauern. Jede Insel verspricht neue Abenteuer und Herausforderungen, während Spieler eine Wirtschaft mit über 60 Gebäudetypen und mehr als 100 Waren aufbauen. Auf der Suche nach dem Turm der Visionen, dem Herz von Pagonia, treffen die Spieler im Verlauf der Geschichte auf Fraktionen, Feinde und Charaktere, von denen einige dunkle Geheimnisse verbergen, die es zu lüften gilt.

Neben der Story-Kampagne können im benutzerdefinierten Spiel unendlich viele eigene Karten erschaffen werden, um die Wirtschaftssimulation ganz nach den eigenen Vorstellungen anzupassen. Modding Fans und virtuelle Baumeister können detaillierte Karten mit den hauseigenen Tools des Entwicklerstudios Envision Entertainment erstellen und somit ihre ganz eigenen „Pioneers of Pagonia“-Erlebnisse erschaffen. Alle Community-Karten sind direkt im Spiel integriert und können im Spielmenü angewählt werden. Alle Karten in „Pioneers of Pagonia“ – inklusive der Kampagne – können zudem im Shared-Coop Modus mit bis zu vier Spielern gemeinsam erlebt werden.

Pioneers of Pagonia – Features

Story-Kampagne – Spieler erleben die Geschichte des Navigators und bauen neue Hoffnung in einer zerrissenen Welt auf.

Florierende Wirtschaft – Bis zu 3.000 Pagonier, über 60 Gebäudetypen und über 100 Waren werden umfassend simuliert und visualisiert.

Prozedurale Inselen – Endlose Möglichkeiten mit vollständig generierten Landschaften und unterschiedlich verteilten Dörfern, Fraktionen und Aufträgen.

Herausforderungen – Feinde bezwingen, Schätze entdecken, Rohstoffe sammeln und versteckte Artefakte bergen, die das Gleichgewicht der pagonischen Welt verändern.

Shared Co-op – Gemeinsam mit bis zu vier Freunden an derselben Siedlung bauen.

Map Editor & Community – Eigene Welten erstellen und teilen, als Teil der Builders of Pagonia-Community.

Im Januar 2026 wird Envision Entertainment eine neue Roadmap veröffentlichen, mit der Informationen zu kommenden Quality-of-Life-Updates sowie DLCs geteilt werden. Hier findet ihr „Pioneers of Pagonia“ auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Pioneers of Pagonia | Full Release Trailer (Deutsch)

