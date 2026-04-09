Starseeker – Anmeldungen für Open Beta und neuer Trailer

Die Teams von Devolver Digital und Entwicklerstudio System Era Softworks haben jetzt die Anmeldungen für eine offene Beta gestartet. Wer also Interesse hat, einen Blick in die Multiplayer-Planetenexpeditionen zu werfen, kann sich auf der Homepage des Spiels für die nächste Open Beta anmelden (siehe hier). Die Beta soll auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 stattfinden.

Des Weiteren gab es einen neuen Trailer, der einen Vorgeschmack auf die seltsame Flora und Fauna bietet, denen ihr begegnet, wenn ihr Tephra, den ersten Planeten des Spiels, besucht. Wenn ihr und euer Team auf dieser farbenfrohen, außerirdischen Welt landet, müsst ihr die einheimischen Lebensformen im Blick behalten, indem ihr euch an ihnen vorbeischleicht, sie anrempelt oder – im Fall der größten und gefährlichsten Kreaturen – diesen einfach komplett aus dem Weg geht.

Zu den exotischen Lebensformen, die ihr entdeckt, gehören die Carrotlings: neugierige, seltsam karottenartige Wesen, deren einzige Bedrohung darin besteht, niedlich zu sein. Außerdem trefft ihr auf Grabcrabs, die nützliche Ressourcen und Gegenstände auf ihren Schalen mit sich tragen, mit denen ihr interagieren und handeln könnt. Und das sind nur einige der Kreaturen, die ihr auf Tephra und darüber hinaus entdecken werdet – zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

„Starseeker: Astroneer Expeditions“ soll in Kürze für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen sowie ein Gameplay-Video, findet ihr hier bei uns: KLICK!

STARSEEKER | Wildlife of Tephra Trailer | Sign Up for the Beta

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung