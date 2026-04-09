Graveyard Keeper 2 – Fortsetzung für PC und Konsolen angekündigt

Mit „Graveyard Keeper 2“ erhält das 2018 erschienene Friedhof-Management-Spiel einen Nachfolger. Der neue Teil wird derzeit für PC (Steam, EGS und GOG), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 entwickelt. Die Veröffentlichung soll noch dieses Jahr erfolgen. Genauere Angaben dazu gab es noch nicht.

Um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung zu verkürzen, bieten Publisher tinyBuild und Entwicklerstudio Lazy Bear Games das Original derzeit kostenlos auf PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation an. Dieses Angebot geht bis zum 13. April 2026.

Die mittelalterliche Friedhof-Management-Simulation „Graveyard Keeper 2“ wurde im Rahmen der Triple-I Initiative Showcase vorgestellt und soll unter anderem neue und verbesserte Friedhofsfunktionen, zombifizierte Automatisierung, epische Schlachten, verbesserte Pixel-Art-Grafik und mehr bieten.

Hier findet ihr das Spiel bereits auf Steam: KLICK!

Graveyard Keeper 2 — Announcement trailer

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Quelle: Pressemitteilung