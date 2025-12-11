Warhammer 40,000: Rogue Trader – Launch-Trailer der Switch 2-Version

Das CRPG „Warhammer 40,000: Rogue Trader“ ist ab heute für Nintendo Switch 2 erhältlich. Das Spiel erschien bereits vor zwei Jahren für PC, PlayStation und Xbox. Zur Feier der Veröffentlichung der Switch 2-Version, präsentierte Owlcat Games einen neuen Launch-Trailer, den ihr weiter unten finden könnt.

In „Warhammer 40K: Rogue Trader“ übernehmt ihr die Rolle eines Freihändlers, Nachfahr einer alten Dynastie imperialer Privatunternehmer. Mit einem eigenen Handelsschutzgebiet und einem gigantischen Raumschiff erkundet ihr die Grenzen des Imperiums. Entscheidungen über Loyalität, Macht und Moral beeinflussen den Verlauf ganzer Sternensysteme.

Die beiden DLCs „Void Shadows“ und „Lex Imperialis“ sollen zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt, folgen. Ein paar weitere Informationen rund um „Rogue Trader“ gibt es hier bei uns: KLICK!

Warhammer 40,000: Rogue Trader Nintendo Switch 2 Release Trailer

