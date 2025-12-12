Screamer – Release-Termin und Story-Trailer

Im Rahmen der The Game Awards 2025 hat das Entwicklerteam von Milestone den offiziellen Release-Termin ihres Arcade-Rennspiels „Screamer“ verraten. So wird „Screamer“ am 26. März 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Es ist die Rückkehr einer alten Milestone-IP, die 1995 ihren Anfang nahm und in Deutschland besser unter dem Namen „Bleifuss“ bekannt ist.

„Screamer“ wurde von JRPGs inspiriert und lässt Spieler an einem illegalen Straßenrennen-Turnier teilnehmen, bei dem fünf rivalisierende Teams gegeneinander antreten. Jedes Team besteht aus einem Anführer sowie zwei weiteren Racern und bringt jeweils seine eigenen Motive, Geschichten und Geheimnisse mit auf die Rennstrecke. Im Laufe der Kampagne erleben Spieler alle miteinander verwobenen Story-Elemente indem sie mit allen Charakteren durchspielen.

Die Geschichte spielt in einer dystopischen Welt voller Anime-Ästhetik sowie futuristischer Vibes und wird in insgesamt über 30 Minuten langen Zwischensequenzen erzählt. Diese Sequenzen wurden von Polygon Pictures, einem der ältesten und renommiertesten japanischen Animationsstudios, produziert. Als Voice Actors für zwei der Hauptcharaktere sind mit den international bekannten Schauspielern Troy Baker und Aleks Le echte Hochkaräter mit an Bord.

Die offizielle Webseite findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Trailer gibt es hier bei uns: KLICK!

Screamer - Story Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung