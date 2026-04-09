SpaceCraft – Starttermin für Early Access-Phase

„SpaceCraft“ soll ein groß angelegte Multiplayer-Weltraum-Sandbox werden, das Spieler in ein riesiges, lebendiges Universum versetzt, wo sie ihre eigenen Geschichten erschaffen. Wie jetzt das Entwicklerstudio Shiro Games verkündete, geht die Reise zwischen den Sternen am 20. Mai 2026 in Form einer Early Access-Phase los.

In dem Universum des Spiels, welches sich über mehrere Sternensystem erstreckt, können Spieler die tiefen des Weltalls erkunden. Dabei scannen sie die Planeten und Asteroidengürtel, um wertvolle Ressourcen zu entdecken und abzubauen. Diese lassen sich dann veredeln und in fortschrittliche Schiffskomponenten verwandeln. Zudem besteht die Möglichkeit mit anderen Spielern zu handeln oder Ressourcen an diese zu verkaufen, während die Spieler ihre eigene Produktion, Logistik und Ressourcenflüsse verwalten, um ihr Unternehmen auszubauen.

Zudem lassen sich auch planetare Basen errichten, Produktionslinien automatisieren und Flotten aus Drohnen und Frachtschiffen einsetzen, um Ressourcen über verschiedene Systeme hinweg abzubauen, zu verarbeiten und zu transportieren. Abläufe werden optimiert und Netzwerke skaliert, um den Materialfluss in der gesamten Galaxie zu kontrollieren.

Konzerne können gegründet werden oder Spieler treten ihnen bei, um mit anderen zusammenzuarbeiten, Rollen zu verteilen und groß angelegte Operationen zu koordinieren. Aufträge werden angenommen, Flotten mit modularen Upgrades spezialisiert und interstellare Logistik gemeistert, um Rivalen zu übertreffen, oder es wird ein eigener Weg allein eingeschlagen.

„SpaceCraft gibt den Spielern die Werkzeuge an die Hand, ein lebendiges, von Spielern gesteuertes Universum in ihrem eigenen Tempo zu gestalten“, sagte Nicolas Cannasse, CEO von Shiro Games. „Egal ob man sich auf Industrie, Handel oder Erkundung konzentriert, jede Entscheidung trägt zu einem größeren Ökosystem bei, sobald der Early Access nächsten Monat beginnt.“

Hier findet ihr „SpaceCraft“ auf Steam: KLICK! Dort steht auch eine Demo-Version bereit.

SpaceCraft | Early Access | RELEASE DATE TRAILER

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Spacecraft | Gameplay Trailer | PLAY THE DEMO NOW!

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SpaceCraft | Devblog | Gameplay Overview

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Quelle: Pressemitteilung