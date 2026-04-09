Killer Inn – Free Weekend gestartet

Das Multiplayer-Murder-Mystery-Actionspiel „Killer Inn“ befindet sich derzeit in der Early Access-Phase. Damit sich mehr Spieler einen Eindruck von dem Spiel verschaffen können, ohne gleich die sogenannte Katze im Sack kaufen zu müssen, veranstaltet Square Enix jetzt ein kostenloses Wochenende. Das Free Weekend ist bereits angelaufen und läuft noch bis zum 13. April 2026 (18 Uhr). Der Fortschritt aus dem Free Weekend kann später auch in die Vollversion übertragen werden.

Außerdem erhalten alle Spieler*innen, die sich bis zum 15. April 2026 ins Spiel einloggen, ein „Final Fantasy Pixel Remaster“-Banner und 25 Charakter-Tickets, die im Spiel verwendet werden können.

In „Killer Inn“ werden Spieler zufällig und geheim eine von zwei Rollen zugewiesen: Wölfe, deren Mission es ist, zu jagen und zu töten, und Lämmer, die sich wehren und das Chaos überleben oder fliehen müssen. Sie müssen jede Waffe, jedes Werkzeug und jeden Hinweis in ihrem Arsenal nutzen, um zu überleben und zu gewinnen.

Da es keine Abstimmungsrunden gibt, müssen Spieler stets wachsam bleiben und sich auf tödliche Matches einlassen, in denen Kämpfe, Manöver, Misstrauen und Hinweise gleichzeitig ausgewertet werden müssen. Am Ende der Nacht bündeln alle ihre Kräfte, um das Rätsel zu lösen.

„Killer Inn“ wird von Tactic Studios entwickelt und von Square Enix in Zusammenarbeit mit TBS GAMES veröffentlicht. Die offizielle Homepage findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

KILLER INN - Free Weekend

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Quelle: Pressemitteilung