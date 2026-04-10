Anno 117: Pax Romana – Erweiterung erscheint im April

Ubisoft hat den ersten Gameplay-DLC für „Anno 117: Pax Romana“ angekündigt. Die Erweiterung trägt den Titel „Die Verheißung des Vulkans“ und erscheint noch diesen Monat. Einen ersten Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen sehen.

Mit dem DLC erweitert das Team von Ubisoft Mainz das Spiel um mehrere neue Inhalte. Im Mittelpunkt steht die Insel Cinis, die laut Entwicklerangaben die bislang größte Insel der Reihe darstellt. Dort befindet sich ein aktiver Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann und für zusätzliche Risiken beim Aufbau sorgt.

Ergänzt wird das Szenario durch eine neue Gottheit, die verehrt werden kann, sowie die Ressource Obsidian. Außerdem hält mit Ceacilia eine neue Händlerin Einzug ins Spiel. Diese Neuerungen sollen euch zusätzliche Möglichkeiten geben, eure Siedlungen auszubauen und gleichzeitig auf unvorhersehbare Ereignisse zu reagieren.

„Die Verheißung des Vulkans“ ist einzeln erhältlich und Bestandteil des Year-1-Pass. Die Erweiterung erscheint am 23. April 2026. Der DLC wird auf Ubisoft Connect, Steam, Epic, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S verfügbar sein.

Anno 117: Pax Romana - Prophecies of Ash Announcement Trailer

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Quelle: Pressemitteilung