Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition – Launch-Trailer

Die „Landwirtschafts-Simulator: Signature Edition“ ist ab sofort für Nintendo Switch 2 erhältlich und basiert auf dem aktuellen „Landwirtschafts-Simulator 25“. Das Spiel umfasst mehr als 400 authentische Maschinen von mehr als 150 namhaften Herstellern, darunter Modelle von Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele weitere. Hinzu kommen 25 Feldfrüchte und 3 Maps.

„Die Signature Edition bietet das vielfältigste, entspannendste und belohnendste Erlebnis, das wir je für Nintendo-Spielerinnen und -Spieler geschaffen haben“, sagt Boris Stefan, CSO von GIANTS Software. „Wir freuen uns, den Farming-Spaß auf Nintendo Switch 2 zu bringen!“

Die Webseite zur Simulationsreihe findet ihr hier: KLICK!

🌱 Farming Simulator: Signature Edition | Release Trailer

