Control Resonant – Trailer und erste Details

Remedy Entertainment führt mit „Control Resonant“ die Action-Adventure-Reihe fort. Das Studio führt euch dieses Mal in ein unruhiges Manhattan, das durch eine außerweltliche Störung aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Das Spiel rückt Dylan Faden in den Mittelpunkt der Geschichte, der nach einer langen Phase der Gefangenschaft wieder vom „Federal Bureau of Control“ in den Einsatz geschickt wird. Während sich eine kosmische Bedrohung über Manhattan legt, verändert sich die Stadt auf unvorhersehbare Weise. Räume verschieben sich, physikalische Regeln verlieren ihre Gültigkeit und vertraute Umgebungen verwandeln sich in instabile Strukturen. Dylan muss seine neu entdeckten Fähigkeiten beherrschen, um sich den immer weiter ausbreitenden Gefahren zu stellen. Gleichzeitig sucht er nach seiner Schwester Jesse Faden, die Direktorin des „Federal Bureau of Control“ und Protagonistin des ersten Teils.

In „Control Resonant“ erkundet ihr mehrere Regionen der Stadt Manhattan, die durch den fremdartigen Einfluss neu geordnet werden. Neben diesen urbanen Bereichen führt euch das Spiel auch in einen abstrakten Raum, der Dylans inneren Konflikt widerspiegelt. Fähigkeiten entwickeln sich entlang eurer Entscheidungen weiter und formen den Kampfstil, den ihr wählt. Im Kampf nutzt ihr die Umgebung, entfesselt elementare Kräfte und setzt Dylans wandelbare Nahkampfwaffe namens Aberrant ein, die sich je nach Situation unterschiedlich manifestiert.

Veröffentlicht wird das Spiel direkt von Remedy Entertainment. Annapurna Pictures unterstützt die Entwicklung im Rahmen einer strategischen Partnerschaft, wie das Unternehmen mitteilte. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich 2026 für PC (Steam, Epic Games Store), PS5 sowie Xbox Series X|S.

CONTROL Resonant – Announcement Trailer | The Game Awards 2025

