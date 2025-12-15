Marathon – Der Release erfolgt im März 2026, Entwicklertagebuch veröffentlicht

Bungie hat das Entwicklertagebuch namens „Ein Blick auf Marathon“ veröffentlicht und darin neue Informationen zu „Marathon“ präsentiert. Gleichzeitig bestätigt Bungie, dass „Marathon“ im März 2026 erscheinen soll und bereits vor der Veröffentlichung spielbar sein wird. Der Shooter sollte ursprünglich im September das Licht der Welt erblicken.

In „Marathon“ übernehmt ihr die Rolle biokybernetischer Runner und erkundet eine verlassene Kolonie auf Tau Ceti IV. Dabei müsst ihr euch gegen feindliche Sicherheitskräfte, andere Runner und die Gefahren der Umgebung behaupten. Das Überleben steht im Mittelpunkt, denn nur wer mit wertvoller Beute entkommt, kann langfristig Fortschritte erzielen.

Neue Features für Marathon

Im sogenannten „ViDoc“ präsentierten die Entwickler mehrere Neuerungen und Anpassungen. Dazu gehört ein Proximity-Chat, der die Kommunikation zwischen Spielern in unmittelbarer Nähe ermöglicht. Außerdem wird es eine Solo-Warteschlange geben, die gezielt auf Einzelspieler ausgerichtet ist.

Mit dem sogenannten „Rook Shell“ wurde eine Runner-Variante vorgestellt, die mit einer eingeschränkten Ausrüstung ausgestattet ist und speziell für das Plündern bereits laufender Runden gedacht ist. Bungie betonte zudem, dass das Überlebenserlebnis insgesamt intensiver gestaltet wurde und sowohl Immersion als auch Gefahren spürbar zugenommen haben. Ergänzend dazu wurden die grafische Qualität erhöht und die Benutzeroberfläche überarbeitet.

Release und Preisgestaltung

Auch die Veröffentlichungspläne von „Marathon“ wurden konkretisiert. Die Veröffentlichung ist für März 2026 vorgesehen. Das Spiel erscheint für Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und unterstützt vollständiges Crossplay sowie Cross-Save. „Marathon“ soll zur Veröffentlichung zum Preis von 39,99 Euro erhältlich sein.

Beim Kauf erhaltet ihr den Zugriff auf sämtliche Updates wie neue Karten, Runner und Events, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Mit der ersten Saison öffnet zudem das „Cryo Archive“, das erste Deck auf dem UESC Marathon Schiff. Bungie stellte klar, dass großer Wert auf kompetitive Integrität gelegt wird. Es soll keinerlei Pay-to-Win Mechaniken geben und der Ausgang eines Einsatzes wird niemals durch Ausgaben beeinflusst.

Des Weiteren wurde die Reward-Pässe erwähnt. Diese laufen nicht ab und erlauben es euch, Belohnungen auch lange nach dem Kauf freizuschalten. Zusätzlich wird es möglich sein, frühere Reward-Pässe nachträglich zu erwerben.

Vision of Marathon | Bungie ViDoc

Quelle: Pressemitteilung