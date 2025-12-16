Cult of the Lamb – Release-Termin und Video von „Woolhaven“

Im August 2025 kündigten Devolver Digital und Entwicklerstudio Massive Monster die Erweiterung „Woolhaven“ für „Cult of the Lamb“ an (siehe hier). Jetzt folgte nicht nur ein Trailer, der die offiziellen Release-Termin verrät, sondern auch ein Showcase-Video.

Kommen wir erst einmal zum wichtigen Teil. „Cult of the Lamb – Woolhaven“ erscheint am 22. Januar 2026 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Im Showcase-Video, welches ihr unter dem Trailer findet, erfahren wir direkt von den Entwicklern selbst mehr über das neue Gameplay, die neuen Charaktere und die Geschichten. „Woolhaven“ setzt dort an, wo die Hauptgeschichte endete, als ein unerwarteter Ruf eines vergessenen Gottes euch auf ein gefährliches neues Abenteuer über einen fernen Berg in das namensgebende Woolhaven führt, die angestammte Heimat der Lämmer.

Yngya, der Gott des Winters, bringt Frost und Schnee über das Land und macht es herausfordernder – und lohnender – denn je, eure Anhängerschaft sicher, warm, satt und mit Wasser versorgt zu halten.

