Cult of the Lamb – Woolhaven erweitert die Geschichte des Spiels

Massive Monster und Devolver Digital haben mit „Woolhaven“ die erste große Erweiterung für das 2022 erschienene „Cult of the Lamb“ angekündigt. Der Release ist für Anfang 2026 geplant.

In „Woolhaven“ ruft ein verlorener Gott von einem geheimnisvollen Berg. Eure Aufgabe ist es, die Herde neu aufzubauen und den Winter wiederzuerwecken, um die Wahrheit über die gefallenen Lämmer ans Licht zu bringen. Dabei gilt es, sich der Vergangenheit zu stellen, bevor sie euch einholt.

Die Erweiterung führt euch an neue Orte, an denen ihr verlorene Seelen zurück in ihre spirituelle Heimat bringt und die gefallene Stadt zu neuem Glanz aufbaut. Gleichzeitig gilt es, den Berg zurückzuerobern und die Macht von Yngya, dem vergessenen Gott der Lämmer, wiederherzustellen. Doch jede Entscheidung hat ihren Preis und bringt neue Gefahren mit sich.

Schneestürme und eisige Temperaturen bedrohen eure Anhänger, die ihr durch neue Strukturen vor Kälte und Hunger schützen müsst. Ein neues Feature, das mit „Woolhaven“ den Einzug in das Hauptspiel findet, ist die Viehzucht, die euch erlaubt, seltene Tiere zu halten. Diese liefern Wolle und Wärme und können in schwierigen Zeiten auch als Nahrungsquelle dienen. Zudem lassen sich die Tiere zähmen, reiten und in die Fürsorge eurer Kultmitglieder einbinden.

„Woolhaven“ erweitert das Spiel um ein neues Gebiet, das von bitteren Stürmen heimgesucht wird und in dem korrumpierte Kreaturen ihr Unwesen treiben. Dort erwarten euch zwei große Dungeons, in denen die Echos der Vergangenheit keine Ruhe finden. Jede erlöste Seele verändert den Berg weiter und bedroht das Land des Alten Glaubens, was eure Reise zusätzlich erschwert.

„Cult of the Lamb: Woolhaven“ erscheint Anfang 2026 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.

Cult of the Lamb: Woolhaven | Reveal Trailer | Coming Early 2026

Quelle: Pressemitteilung