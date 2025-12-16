Reanimal – Goldstatus erreicht

Das Entwicklerteam von Tarsier Studios hat jetzt den Goldstatus im Entwicklungsprozess von „Reanimal“ ausgerufen. Damit ist die grundlegende Entwicklung des kooperativen Horrorspiels abgeschlossen. Dadurch steht der geplanten Release am 13. Februar 2026 nichts im Wege. Zusammen mit THQ Nordic veröffentlicht das Entwicklerteam das Spiel für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

„Reanimal“ soll intensive Stealth-Gameplay-Elemente, umgebungsbasierte Rätsel und Platforming zu einer unvergesslichen Reise durch unvorstellbare Schrecken vereinen. Im Mittelpunkt steht ein Geschwisterpaar, Bruder und Schwester, das sich durch eine albtraumhafte, verdrehte Welt kämpft, um ihre verschwundenen Freunde zu retten und einer höllischen Insel zu entkommen.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel zur Collector’s Edition, findet ihr auch bei uns (siehe hier). Weiterhin steht eine Demo-Version auf PC (Steam), Xbox Series X/S und PS5 zum ausprobieren bereit.

REANIMAL | Pre-Order Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung