Terminator: Survivors – Release verschoben, Early Access-Phase gestrichen

NACON und NACON Studio Milan haben sich mit einem neuen Update zum Entwicklungsstand von „Terminator: Survivors“ an die Community gewandt. In einem offenen Brief erklärt Studiochef Marco Ponte, dass sich die Veröffentlichung des Spiels verzögern wird. Der zuvor angestrebte Release im Jahr 2025 ist nicht mehr vorgesehen. Stattdessen plant das Studio derzeit geschlossene Beta-Test, die im Laufe des Jahres 2026 stattfinden.

Mit der auf Steam veröffentlichten Mitteilung möchte das in Mailand ansässige Entwicklerteam euch einen Einblick in den aktuellen Projektfortschritt geben. Ziel sei es weiterhin, ein Spiel zu erschaffen, das dem „Terminator“-Universum gerecht wird und dessen Atmosphäre, Erzählweise und Spielmechanik die Erwartungen der Fans erfüllt.

Nach internen Überprüfungen hat NACON Studio Milan das ursprüngliche Konzept in mehreren Punkten angepasst. Der Fokus liegt nun stärker auf einem klar definierten Spielerlebnis, das Design, Kämpfe, Story und die düstere Welt nach dem Tag des Jüngsten Gerichts stärker miteinander verbindet. Im Zuge dieser Neuausrichtung wurde entschieden, den kooperativen Mehrspielermodus vorerst zurückzustellen. Laut Marco Ponte soll dieser Schritt dabei helfen, ein möglichst stimmiges und hochwertiges Shooter- und Erkundungs-Gameplay umzusetzen.

Zusätzlich hat das Studio bestätigt, dass „Terminator: Survivors“ nicht im Early Access erscheinen wird. Stattdessen soll euch zum Release ein vollständiges Premium-Spiel angeboten werden. Konkrete Angaben zum neuen Release-Zeitraum will das Studio zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Wer sich für die geschlossenen Beta-Tests registrieren möchte, der kann dies unter diesem Link tun.

„Terminator: Survivors“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und für PC in der Entwicklung.

Terminator: Survivors | The Aftermath Trailer

