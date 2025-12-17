Disciples: Domination – Release-Termin und Trailer

Das Dark-Fantasy-Strategy-RPG „Disciples: Domination“ hat jetzt einen Release-Termin erhalten. Wie Publisher Kalypso Media und Entwickler Artefacts Studio verkpndten, erscheint das Spiel am 12. Februar 2026 für PC (Steam, EGS und Microsoft Store), Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Zur Verkündung des Veröffentlichungsdatum gab es auch einen neuen Trailer, der den Abstieg Nevendaars in ein Reich aus Verrat, Korruption und tödlichen Rivalitäten. Königin Avyanna ist gezwungen, ihre Armeen in einen Konflikt zu führen, der das gesamte Königreich zu verschlingen droht. Krieg ist keine Option mehr – er ist der einzige Weg.

Zudem gibt es einen Blick auf das überarbeitete, taktische Kampfsystem: schnellere und brutalere Gefechte, neue Fähigkeiten für zahlreiche Einheiten sowie mächtige Fraktionssynergien, die den Verlauf einer Schlacht jederzeit kippen können. Jede Begegnung prägt die harte Realität des Krieges in Nevendaar.

Die offizielle Webseite von „Disciples: Domination“ findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Disciples Domination | Release Date Announcement Trailer | DE

Quelle: Pressemitteilung