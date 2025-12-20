Warhammer 40,000: Mechanicus II – Video zeigt Scaevola und Ominekh

Scaevola und Ominekh sind zwei Anführer im rundenbasierten Taktikspiel „Warhammer 40,000: Mechanicus II“. Das neue Video wirft einen genaueren Blick auf die beiden Leader. Zudem werden Anpassungssysteme und Fraktionsmechaniken vorgestellt.

In den kommenden Videos werden weitere einsetzbare Anführer vorgestellt, jeweils einer für Adeptus Mechanicus und einer für die Necrons, und es wird Einblick in ihre Spielstile, Fähigkeiten und strategischen Rollen innerhalb des sich entwickelnden Konflikts gegeben.

Kasedo Games und Entwickler Bulwak Studios wollen „Warhammer 40,000: Mechanicus II“ im Frühling 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Warhammer 40,000 Mechanicus II | Leader Deep-dive: Scaevola & Ominekh

Quelle: Pressemitteilung